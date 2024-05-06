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Bursa'da faciadan dönüldü: Otobüs tıra arkadan çarptı
Kaza, saat 18.30 sıralarında Bursa-Yalova karayolu, Orhangazi Karsak kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bursa'dan Yalova istikametine giden ve Karsak kavşağından Gebze-Orhangazi-İzmir otoyoluna giriş yapmak isteyen Ahmet A. (48) idaresindeki 16 KN 438 plakalı içerisinde 38 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan Yılmaz Y. (60) idaresindeki 16 AIP 723 plakalı tıra arkadan çarptı.
Otobüsteki yolcular büyük panik yaşarken, sürücü Ahmet A., şoför kabininde sıkıştı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayakları sıkışan sürücü Ahmet A., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan sürücünün hafif yaralı olarak kazayı atlattığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.