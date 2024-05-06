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Titanik’in kaptanı, Yüzüklerin Efendisi’nin Kral Theoden’i… Usta oyuncu Bernard Hill hayata veda etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.05.2024 08:42
Sinema dünyasını yasa boğan haber İngiltere'den geldi. Usta oyuncu Bernard Hill hayata veda etti
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