Diyanet araştırmasında çarpıcı sonuç! Din adamlarına saygı ve güven

Toplumda din görevlileriyle ilgili algı üzerine bir araştırma yapıldı. Katılımcıların yüzde 65'i manevi rehber yanıtını verdi. Diyanet'in 10 yıldır sürdürdüğü 4-6 yaş Kur'an kurslarına büyük destek verildiği de ortaya çıktı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN