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Diyanet araştırmasında çarpıcı sonuç! Din adamlarına saygı ve güven

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 06.05.2024 09:16
Toplumda din görevlileriyle ilgili algı üzerine bir araştırma yapıldı. Katılımcıların yüzde 65'i manevi rehber yanıtını verdi. Diyanet'in 10 yıldır sürdürdüğü 4-6 yaş Kur'an kurslarına büyük destek verildiği de ortaya çıktı.
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