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Videolar Yaşam Videoları Küçükçekmece’de akılalmaz olay! Kızına şiddet uygulayan anneye çevredekiler tepki gösterdi | Kızını bırakıp uzaklaştı: Alın sizin olsun

Küçükçekmece’de akılalmaz olay! Kızına şiddet uygulayan anneye çevredekiler tepki gösterdi | Kızını bırakıp uzaklaştı: Alın sizin olsun

DHA
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Giriş: 05.05.2024 23:26
Küçükçekmece'de, yol ortasında kızına şiddet uyguladığı iddiası ile çevredeki vatandaşlar ile anne arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada kendisine tepki gösterenlere "Alın sizin olsun" diyen anne arkasını dönerek uzaklaşmaya başladı. Vatandaşlar polis ekiplerine haber verirken tartışma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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