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Sinop’ta derme çatma eşek arabasıyla tehlikeli yolculuk

İHA
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Giriş: 23.04.2024 15:43
Sinop’ta 2 çocuğun eşek arabasıyla yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.
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