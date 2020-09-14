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Şifa dağıttığına inanılan gölde şaşırtan görüntü! Nedeni hayrete düşürdü
Son dakika haberi... Sibirya'nın Altay bölgesindeki şifa dağıttığına inanılan Burlinskoye Tuz Gölü'nde şaşırtan manzara. Turistlerin ilgi odağı olan gölün pembeye dönmesinin nedeni ise hayrete düşürdü.
Son dakika haberi... Sibirya'nın Altay bölgesindeki şifa dağıttığına inanılan Burlinskoye Tuz Gölü'nde şaşırtan manzara. Turistlerin ilgi odağı olan gölün pembeye dönmesinin nedeni ise hayrete düşürdü.