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Şifa dağıttığına inanılan gölde şaşırtan görüntü! Nedeni hayrete düşürdü

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Giriş: 14.09.2020 17:06
Güncelleme:14.09.2020 17:15
Son dakika haberi... Sibirya'nın Altay bölgesindeki şifa dağıttığına inanılan Burlinskoye Tuz Gölü'nde şaşırtan manzara. Turistlerin ilgi odağı olan gölün pembeye dönmesinin nedeni ise hayrete düşürdü.

Son dakika haberi... Sibirya'nın Altay bölgesindeki şifa dağıttığına inanılan Burlinskoye Tuz Gölü'nde şaşırtan manzara. Turistlerin ilgi odağı olan gölün pembeye dönmesinin nedeni ise hayrete düşürdü.

Şifa dağıttığına inanılan gölde şaşırtan görüntü! Nedeni hayrete düşürdü ŞİFA DAĞITTIĞINA İNANILAN GÖLDE ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ! NEDENİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

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