05 Mayıs 2024, Pazar
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Edanur Gezer davası | 3 İBB çalışanı adliyeye sevk edildi
İstanbul Küçükçekmece’de beş yaşındaki Edanur Gezer’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan fakat daha sonra kapatılmayan su dolu çukura düşüp öldüğü soruşturmayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan İBB çalışanı 1’i kepçe operatörü, 1’i işçi, 1’i mühendis toplam üç kişi adliyeye sevk edildi.