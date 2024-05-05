05 Mayıs 2024, Pazar
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Isparta'yı bu yıl gül kokusu erken sardı! 12 bin rekolte bekleniyor
Yağışların bir süredir az olması ve havaların sıcak gitmesinin etkisiyle Isparta'da gül hasadı erken başladı. Bu yıl 12 bin rekoltenin beklendiği şehirde gül turizmi açısından beklenti de oldukça yüksek.