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Isparta'yı bu yıl gül kokusu erken sardı! 12 bin rekolte bekleniyor

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 05.05.2024 10:29
Yağışların bir süredir az olması ve havaların sıcak gitmesinin etkisiyle Isparta'da gül hasadı erken başladı. Bu yıl 12 bin rekoltenin beklendiği şehirde gül turizmi açısından beklenti de oldukça yüksek.
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