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Önce motora çarptı sonra benzin istasyonuna daldı! Yer: Kadıköy

DHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 05.05.2024 10:27
Güncelleme:05.05.2024 10:27
İstanbul Kadıköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç, seyir halindeki motosiklete çarptıktan sonra benzin istasyonuna daldı. Araç sürücüsü yaralanırken, o anlar bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
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