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Şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç otomobilin üzerine düştü

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 20.04.2024 16:57
Bursa’da etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde bulunan bir ağacın gövdesinden ayrılan dal otomobilin tavanına devrildi. Şans eseri olayda can kaybı yaşanmadı.
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Ağaç otomobilin üzerine düştü
Ağaç otomobilin üzerine düştü
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