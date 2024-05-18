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Diyarbakır’da motokuryelerin motosikletlerini hedef alan çeteye ‘rölanti’ operasyonu: 6 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 18.05.2024 14:37
Diyarbakır'da motokuryelerin motosikletini hedef alan çeteye düzenlenen "rölanti" operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
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