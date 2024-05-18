18 Mayıs 2024, Cumartesi
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Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kameraya yansıdı
Karabük'te aynı yönde seyir halinde olan otomobil ile motosikletin çarpıştığı yaralamalı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada motosikletle sürüklenen E.A., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.