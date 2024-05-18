Bir yıldır veri alınamayan puhu kuşuna ulaşıldı

Iğdır’da 2022 yılında kuş halkalama çalışmalarında yakalanan ve uydu vericiyle takibe alınan daha sonra da izi kaybedilen puhu kuşuna yeniden ulaşıldı ve tekrar uydu vericisi takılarak doğal ortamına geri bırakıldı.

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