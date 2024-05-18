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Hayvana eziyette Bakanlık harekete geçti! İşte o denetimden ahaber.com.tr'ye ait özel görüntüler

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.05.2024 14:37
Amasya'daki Kral Et Entegre isimli tesiste kesilecek hayvana balta ve bıçakla yapılan eziyet görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından harekete geçildi. ahaber.com.tr'nin gündeme getirdiği skandal sonrası Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı canlı yayında "Söz konusu işletme hakkında gerekli idari yaptırım uygulanmaktadır." ifadelerini kullanırken; ahaber.com.tr firmaya yapılan denetime ait görüntülere ulaştı.
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