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İstanbul’da direksiyon başında kalp krizi geçiren şoför ortalığı birbirine kattı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 18.05.2024 14:37
Ataşehir'de direksiyon başında kalp krizi geçiren tır şoförü bir araca ve dükkanlara çarparak durabildi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, araçlarda ve dükkanlarda maddi hasar meydana geldi.
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