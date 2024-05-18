İstanbul’da direksiyon başında kalp krizi geçiren şoför ortalığı birbirine kattı

Ataşehir'de direksiyon başında kalp krizi geçiren tır şoförü bir araca ve dükkanlara çarparak durabildi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, araçlarda ve dükkanlarda maddi hasar meydana geldi.

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