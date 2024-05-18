18 Mayıs 2024, Cumartesi
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Siirt’te heyelan nedeniyle kapanan yollar açıldı
Siirt Eruh, Pervari ve Şirvan ilçelerinde köy yollarında meydana gelen heyelanlar temizlenerek, yolların tekrardan ulaşıma açılması sağlandı. Eruh Cintepe, yayla yolu, Pervari Keskin Karşıkaya, Şirvan Dişlinar köy yollarında meydana gelen heyelanlar temizlenerek ulaşıma açılırken, Eruh Kavakgolü sulama kanalı çalışmasının bitme aşamasına geldiği belirtildi.