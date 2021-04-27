Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'a büyük ayıp! Okulun ismi neden değiştirilmek isteniyor?

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, mezunlar derneğince şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi'nin isminin değiştirilmeye çalışılması tepkiyle karşılandı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Vedat Sezer'in konuğu olan Memur-Sen Edremit İlçe Temsilcisi Muhammer Yenigün değerlendirdi.

Muhammer Yenigün, "Okulumuz ilk olarak 1933 yılında eğitim hayatına başlıyor. Aybüke Yalçın'da bu okuldan mezun olup öğretmen oldu ve daha ilk yılında öğrencilerine karne verdikten sonra hain terör örgütü tarafından şehit edildi. Şehidimizin ailesi ilçemizde yaşıyor. Şehidimiz ailesi mezun olduğu okula adının verilmesini istiyor ve gerekli adımlardan sonra bu isteklerini yerine getiriliyor ancak buna karşı çıkıyorlar. Şehidimizin isminin bu okuldan sökülüp alınması mümkün değil" dedi.