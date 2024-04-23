Samsun'da araçta zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'da araçta zulalanmış uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Ekipler takibe aldıkları bir araçta yaptıkları aramada, aracın tavan ile ön cam arasına zulalanmış paket içinde ve araçta bulunan çantada 99,03 gram metamfetamin, 23,09 gram skunk, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet grinder (esrar öğütücüsü) ele geçirdi.

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