23 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Samsun'da araçta zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'da araçta zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

ahaber.com.tr
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.04.2024 21:31
Samsun'da araçta zulalanmış uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Ekipler takibe aldıkları bir araçta yaptıkları aramada, aracın tavan ile ön cam arasına zulalanmış paket içinde ve araçta bulunan çantada 99,03 gram metamfetamin, 23,09 gram skunk, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet grinder (esrar öğütücüsü) ele geçirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Araçta zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi
Araçta zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi
Yardım paralarını çalan hırsızlar kamerada
Yardım paralarını çalan hırsızlar kamerada
Turist sahilde ölü bulundu
Turist sahilde ölü bulundu
Cinayet zanlısı drone ile yakalandı
Cinayet zanlısı drone ile yakalandı
Ada’nın ölümüyle ilgili 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
Ada'nın ölümüyle ilgili 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
Otomobil kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı!
Otomobil kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı!
Korhan Berzeg’in yaşadığı köyde flaş gelişme!
Korhan Berzeg'in yaşadığı köyde flaş gelişme!
Öldürülen taksi şoförü toprağa verildi
Öldürülen taksi şoförü toprağa verildi
Filistin bilinçli 23 Nisan coşkusu!
Filistin bilinçli 23 Nisan coşkusu!
Feci kazada can verdi!
Feci kazada can verdi!
Kaçan eşeğin acil servise girdiği anlar kamerada
Kaçan eşeğin acil servise girdiği anlar kamerada
Bekçi cinayetinin zanlısı yakalandı!
Bekçi cinayetinin zanlısı yakalandı!
Daha Fazla Video Göster