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Samsun'da 85 litre etil alkol ele geçirildi! 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 23.04.2024 22:26
Samsun'da polis tarafından bir araçta yapılan aramada etil alkol, sahte bandrollü içki ve alkol kiti ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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