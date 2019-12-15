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15.12.2019

Şahizar teyzeye Başkan Erdoğan'dan sürpriz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın Şahizar Yıltır ve ailesini Ankara’ya davet etti. Ankara’da Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile bir araya gelen Şahizar Teyze ve ailesi hatıra fotoğrafı çektirerek, Keles bebeği hediye etti.

Bursa'da ikamet eden 85 yaşındaki kadın, ilerleyen yaşına rağmen kar kış demeyip, her gün 2 kilometre yürüyerek gittiği kursta okuma-yazma öğrendi.

BAŞKAN ERDOĞAN ŞAHİZAR TEYZE VE AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın televizyonda izlediği Şahizar Yıltır ve ailesi Ankara'ya davet etti. Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile bir araya gelen Şahizar Teyze ve ailesi hatıra fotoğrafı çektirerek, Keles bebeği hediye etti.

Bursa'nın Keles ilçesinde ikamet eden 85 yaşındaki Şahizar Yıltır, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma-yazma seferberliğiyle okuma-yazma öğrendi. Keles Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından verilen kurslara katılan Şahizar nine, 2 ayda okumaya ve yazmaya başladı.

KAR-KIŞ DEMEDEN GÜNDE 2 KM YÜRÜYEREK OKULA GİTTİ

Çocukluğunda okula sadece bir yıl giden Yıltır, okuma yazma bilmeyerek hayatını sürdürdü. Kursun açılmasıyla birlikte 85 yaşındaki kadın, her gün kar kış demeden 2 kilometre yolu yürüyerek okula gitti. 2 ay boyunca ders alan Yıltır, artık evinde gazete ve kitabını okuyabiliyor. Keles Halk Eğitim Merkezi Tarım Teknolojileri Öğretmeni Hasan İlker Akalın, kurstan sertifikasını alan iki çocuk ve iki torun sahibi Yıltır'ın evine giderek kendisini geliştirmesine yardımcı oluyor.

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