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Roman… Tarih… Dünya klasikleri… Gençler kitap okuyor mu?

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Giriş: 08.12.2022 12:52
Kitabın kişisel gelişime saymakla bitmeyen birçok faydası var. Peki gençler kitap okuyor mu? Televizyon dizilerine uyalanan kitaplar, kitabın değerini düşürüyor mu? Gençler ne düşünüyor? Detaylar haberimizde...
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Gençler kitap okuyor mu?
Gençler kitap okuyor mu?
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