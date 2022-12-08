Roman… Tarih… Dünya klasikleri… Gençler kitap okuyor mu?

Kitabın kişisel gelişime saymakla bitmeyen birçok faydası var. Peki gençler kitap okuyor mu? Televizyon dizilerine uyalanan kitaplar, kitabın değerini düşürüyor mu? Gençler ne düşünüyor? Detaylar haberimizde...

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