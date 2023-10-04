Rize Ardeşen'de heyelan böyle geldi

Doğu Karadeniz'de sağanak heyelanlara neden oldu. Rize'nin Ardeşen ilçesinde toprağın kayarak aracı sürükleme anı bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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