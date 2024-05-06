İstanbul’da faciadan dönüldü! Sultangazi’de bodrum kat alev alev yandı!

İstanbul Sultangazi'de 4 katlı binanın bodrum katı alevlere teslim oldu. Alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Dairede hasar oluştu.

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