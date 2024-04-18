18 Nisan 2024, Perşembe
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Refüjü aşıp karşı yola geçti, uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu
Zonguldak’ta kontrolden çıkan otomobil karşı yola geçti. Kazada yaralanan sürücü 20 metreden aşağıya uçmaktan son anda kurtuldu. Polis ekipleri kaza dolayısıyla çevrede güvenlik önlemi aldı. Aracın yola savrulan parçaları da toplanarak yol güvenliği sağlandı.