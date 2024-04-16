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Otomobilin tamponunda ve alt muhafaza korumasında 2 kilo 200 gram esrar çıktı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 16.04.2024 10:53
Adana’da narkotik ekipleri kovalamaca sonucu yakaladığı otomobilin arka tampon ve alt muhafaza korumasında 2 kilo 200 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Otomobilin tamponunda 2 kilo 200 gram esrar çıktı
Otomobilin tamponunda 2 kilo 200 gram esrar çıktı
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