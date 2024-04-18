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Otomobilin apartman bahçesine düştüğü anlar kamerada

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 18.04.2024 16:53
Karabük’te bir aracın çarptığı otomobilin sürücüsünün kontrolünü kaybedip apartmanın bahçesine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çarpan otomobilin sürücüsünün panikle inip, telefonla kazayı bildirdiği ve çevredeki vatandaşların bahçeye düşen otomobil sürücüsünün yardımına koştuğu yer alıyor.
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