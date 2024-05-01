01 Mayıs 2024, Çarşamba
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Gaziantep’te astsubayın öldüğü midibüs kazası kamerada
Gaziantep’te astsubay Bestami Saydan'ın hayatını kaybettiği, 17 kişinin ise yaralandığı midibüs kazasına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, seyir halindeki midibüsün direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra metrelerce savrularak devrilme anları yer aldı.