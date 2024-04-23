Ormanda aracına aldığı müşteri tarafından öldürülen taksi şoförü, toprağa verildi

Kastamonu’da kayıp olarak arandığı sırada ormanlık alanda silahla vurulmuş halde cansız bedeni bulunan ve müşterisi tarafından öldürüldüğü belirlenen ticari taksi şoförü, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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