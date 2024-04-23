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Ormanda aracına aldığı müşteri tarafından öldürülen taksi şoförü, toprağa verildi

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 23.04.2024 20:37
Kastamonu’da kayıp olarak arandığı sırada ormanlık alanda silahla vurulmuş halde cansız bedeni bulunan ve müşterisi tarafından öldürüldüğü belirlenen ticari taksi şoförü, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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Öldürülen taksi şoförü toprağa verildi
Öldürülen taksi şoförü toprağa verildi
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