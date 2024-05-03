Kalp masajı yapılan kuş hayata döndü

Görüntüler Artvin'den... Bir otomobilin camına çarpan kuş yere düştü. Hareketsiz halde yere yatan kuşu gören vatandaşlar, yeniden haytada dönmesi için seferber oldu. Dakikalarca yapılan ilk yardım ve kalp masajıyla kuş hayata geri döndü.

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