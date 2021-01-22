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Ölüme meydan okuyan ip cambazları

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Giriş: 22.01.2021 13:44
Portekiz'in Nazare kentinde nefes kesen anlar kaydedildi. Deniz kenarında uçurum ile kayalıklar arasına çekilen ip üzerinde yürüyen akrobatların tehlikeli gösterisi drone kameralarına yansıdı.

Portekiz'in Nazare kentinde nefes kesen anlar kaydedildi. Deniz kenarında uçurum ile kayalıklar arasına çekilen ip üzerinde yürüyen akrobatların tehlikeli gösterisi drone kameralarına yansıdı.

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