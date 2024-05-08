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Hakkari’de karla mücadele sürüyor! Kar kalınlığı 6 metreyi buldu

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 08.05.2024 16:33
Türkiye'nin büyük bir bölümü baharı yaşarken, doğu illeri hala kışın etkisi altında. Hakkari'nin Durankaya Beldesi’nde tipiye yakalanarak mahsur kalan çoban ve sürüsünü donmaktan bölgeden geçen iki okul müdürü kurtardı.
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