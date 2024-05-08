Hakkari’de karla mücadele sürüyor! Kar kalınlığı 6 metreyi buldu

Türkiye'nin büyük bir bölümü baharı yaşarken, doğu illeri hala kışın etkisi altında. Hakkari'nin Durankaya Beldesi’nde tipiye yakalanarak mahsur kalan çoban ve sürüsünü donmaktan bölgeden geçen iki okul müdürü kurtardı.

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