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Niğde’nin Bor ilçesinde fabrika yangını

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Giriş: 03.06.2022 11:50
Niğde'nin Bor ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan atık yağ geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadaki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan organize sanayi bölgesindeki atık yağ fabrikasında yangın çıktı. Yangının ardından olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrika yangınında çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken ilk bilgilere göre yaralanan olmadığı öğrenildi. Olay yerine Vali Mustafa Koç, Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Emniyet Müdürü Adnan Özdemir de gelerek fabrika çalışanlarından bilgi aldı. Fabrika yetkilileri, içeride 40 ton yağ olduğunu söyledi.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

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