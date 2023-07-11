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Niğde’de trafik kazası: 3 kişi can verdi

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Giriş: 11.07.2023 09:00
Niğde'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan otomobil, daha sonra elektrik direğine çarparak alev aldı. Kazada yaya ile araçtaki 2 kişi dahil 3 kişi yaşamını yitirdi.
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