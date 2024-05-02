Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında arıza! Yola çıkacaklar dikkat...

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Eminönü-Alibeyköy tramvay hattındaki teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Eminönü-Fener ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

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