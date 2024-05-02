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Ankara’da metro hatlarında aksama! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 02.05.2024 09:53
Son dakika yaşam haberleri... Ankara’da devam eden yağışlar sonrası metro hatlarında ciddi aksamalar yaşandı. Vatandaşlar ulaşımda zor anlar yaşadı ve işlerine geç kaldı.
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