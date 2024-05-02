Tanımadığı adamı komando bıçağıyla katletti! Sır cinayeti beyaz ayakkabı çözdü! Yer: İstanbul

İstanbul Büyükçekmece'de sokakta yaralı şekilde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yıldıray Koç isimli vatandaşın hiç tanımadığı birisi tarafından komando bıçağı ile bıçaklandığı ortaya çıktı. Sır cinayet ekipler tarafından titiz bir inceleme ile çözülürken, katili beyaz ayakkabısı ele verdi.