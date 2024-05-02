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Küçükçekmece’de kafe yarım saat içinde küle döndü

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 02.05.2024 14:06
Küçükçekmece Gölü kenarındaki bir kafede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler kafeyi küle döndürürken, yaklaşık 5 milyon TL’lik zarar meydana geldi.
Küçükçekmece’de kafe yarım saat içinde küle döndü
Küçükçekmece’de kafe yarım saat içinde küle döndü
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