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Muğla’da gelinler, ‘Gelincik’ tarlasına akın etti

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 01.05.2024 11:22
Muğla’da İlkbahar aylarının gelmesi ile Merkez ilçe Menteşe’nin Karaçayır ve Bademlik bölgesinde bulunan tarlalar Gelinciklerin açması ile kırmızıya boyandı.
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