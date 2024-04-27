27 Nisan 2024, Cumartesi
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Motosikletini, kendisine 'dur' ihtarında bulunan motorize trafik polisinin üzerine sürdü
Antalya’nın Alanya ilçesinde çevreyolunda trafik polisinin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün kovalamaca anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafik polisi, metrelerce süren takip sonunda sürücüyü yakaladı.