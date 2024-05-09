09 Mayıs 2024, Perşembe
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Senegal'de yolcu uçağı pistten çıktı! Yolcular tahliye edildi, 11 kişi yaralandı
Senegal Ulaştırma Bakanlığı, 85 kişiyi taşıyan Boeing 737 tipi yolcu uçağının Dakar'daki havaalanında pistten çıktığını ve 10 kişinin yaralandığını açıkladı. Ulaştırma Bakanı Bakanı El Malick Ndiaye, 79 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin ekibinin bulunduğu Air Senegal'e ait uçağın Bamako'ya gittiğini söyledi.