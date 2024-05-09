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Senegal'de yolcu uçağı pistten çıktı! Yolcular tahliye edildi, 11 kişi yaralandı

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 09.05.2024 15:50
Senegal Ulaştırma Bakanlığı, 85 kişiyi taşıyan Boeing 737 tipi yolcu uçağının Dakar'daki havaalanında pistten çıktığını ve 10 kişinin yaralandığını açıkladı. Ulaştırma Bakanı Bakanı El Malick Ndiaye, 79 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin ekibinin bulunduğu Air Senegal'e ait uçağın Bamako'ya gittiğini söyledi.
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