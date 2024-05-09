09 Mayıs 2024, Perşembe
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KTÜ'de Spor Şenliğinde saha karıştı, üniversite öğrencileri birbirine girdi
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından düzenlenen Spor Şenliği kapsamında üniversite öğrencileri arasında oynanan turnuva maçında kavga çıktı. Üniversite öğrencilerinin yumruklu kavgasında bir öğrenci yaralandı.