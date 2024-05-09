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Üst aramasında yaklaşık yarım kilo bonzai çıktı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 09.05.2024 13:12
Sinop’ta durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç ve araç içerisinde bulunan 3 şüphelinin yapılan üst aramasında yaklaşık yarım kilogram bonzai ele geçirildi.
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