Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu Müge Anlı’da annesine seslendi! Yıllar sonra ortaya çıkan mektup

Metin Akpınar'ın biyolojik kızı olduğu aylar önce ortaya çıkan Duygu Nebioğlu bu kez annesini aramaya başladı. Müge Anlı'nın kapısını çalan Nebioğlu, en son annesi ile 2010 yılında telefonla konuştuğunu ve Almanya'da olduğunu söyledi.

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