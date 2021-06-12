Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 12 Haziran Cumartesi hava durumu | Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik,Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir, Antalya, Adana, Hatay ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.