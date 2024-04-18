18 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.04.2024 10:15
Güncelleme:18.04.2024 10:15
Mersin'de kontrolsüz kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Zeytin için çapaladı altın hasat etti
Zeytin için çapaladı altın hasat etti
Mersin’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Gazze’nin cesur ve sahipsiz çocukları
Gazze’nin cesur ve sahipsiz çocukları
İstanbul’da taksici cinayeti
İstanbul'da taksici cinayeti
Bursa’da facia ucuz atlatıldı
Bursa'da facia ucuz atlatıldı
Müge Anlı’da annesine seslendi
Müge Anlı’da annesine seslendi
Polisten kaçan motosikletliler kask kamerasında
Polisten kaçan motosikletliler kask kamerasında
Seyir halindeki araçtan atlayan sürücü yaralandı
Seyir halindeki araçtan atlayan sürücü yaralandı
Fatih babasının öldüğünden habersiz!
Fatih babasının öldüğünden habersiz!
Dönel kavşakta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Dönel kavşakta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
İzmir Çiğli OSB’de yangın! A Haber olay yerinde
İzmir Çiğli OSB'de yangın! A Haber olay yerinde
Daha Fazla Video Göster