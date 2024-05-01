01 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Cem Garipoğlu’nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı! Bilirkişi o görüntülerini inceledi | İşte detaylar.

Cem Garipoğlu’nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı! Bilirkişi o görüntülerini inceledi | İşte detaylar.

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.05.2024 11:10
Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun hayatta olup olmadığıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Garipoğlu'nun otopsisine ait görüntülerin incelenmesi için bilirkişi ataması yapılmıştı. Garipoğlu'nun otopsi incelemesiyle ilgili bilirkişi incelemesi tamamlandı. Bilirkişi, 2014 yılında yapılan otopsi işlemine ait fotoğraf ve videoları izleyerek dökümünü yaptı ve savcılığa sundu. Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı..
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cem Garipoğlu’nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı!
Cem Garipoğlu’nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı!
Otomobil ok gibi bariyere girdi!
Otomobil ok gibi bariyere girdi!
Sağanak sonrası su baskınları!
Sağanak sonrası su baskınları!
Ankara sele teslim!
Ankara sele teslim!
Ters rüzgara kapılan paraşütçü düştü!
Ters rüzgara kapılan paraşütçü düştü!
Ankara’yı sağanak ve dolu vurdu
Ankara’yı sağanak ve dolu vurdu
Yıldırım ağacı böyle parçaladı
Yıldırım ağacı böyle parçaladı
Gülbeyaz Albayrak son yolculuğuna dualarla uğurlandı!
Gülbeyaz Albayrak son yolculuğuna dualarla uğurlandı!
Canını unuttu yüzünün derdine düştü!
Canını unuttu yüzünün derdine düştü!
Büyü yalanıyla 175 milyonluk vurgun!
Büyü yalanıyla 175 milyonluk vurgun!
İlahi söyleyen çocuğa çirkin saldırı!
İlahi söyleyen çocuğa çirkin saldırı!
Yaşlı adam pompalı tüfekle dükkanı bastı!
Yaşlı adam pompalı tüfekle dükkanı bastı!
Daha Fazla Video Göster