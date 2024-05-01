01 Mayıs 2024, Çarşamba
Bahar'ın kızı Umay hakkında şaşırtan gerçek! Alisa Sezen Sever'in küçüklüğüne bakın! Muhteşem Yüzyıl dizisinde...
Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi başarılı isimlerin başrolünde olduğu Bahar dizisinde Umay karakterine hayat veren Alisa Sezen Sever, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Genç oyuncu hakkında araştırma yapanlar, daha önce rol aldığı dizileri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Özellikle geçmişe ait fotoğrafları, herkesi şaşırttı. İşte Alisa Sezen Sever'in eski hali...
Giriş Tarihi: 01.05.2024 11:04
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