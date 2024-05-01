Bahar’ın kızı Umay hakkında şaşırtan gerçek! Alisa Sezen Sever’in küçüklüğüne bakın! Muhteşem Yüzyıl dizisinde...

Bahar (Umay), Tozkoparan İskender, Keşke Hiç Büyümeseydik, Sipahi, Evli ve Öfkeli, Hayatımın Rolü, Tozkoparan İskender: Gölge, Topal Şükran'ın Maceraları gibi yapımlarda rol alan Alisa'nın Muhteşem Yüzyıl'da da oynadığını çok az kiş biliyor.