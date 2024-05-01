01 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bahar'ın kızı Umay hakkında şaşırtan gerçek! Alisa Sezen Sever'in küçüklüğüne bakın! Muhteşem Yüzyıl dizisinde...

Bahar'ın kızı Umay hakkında şaşırtan gerçek! Alisa Sezen Sever'in küçüklüğüne bakın! Muhteşem Yüzyıl dizisinde...

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi başarılı isimlerin başrolünde olduğu Bahar dizisinde Umay karakterine hayat veren Alisa Sezen Sever, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Genç oyuncu hakkında araştırma yapanlar, daha önce rol aldığı dizileri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Özellikle geçmişe ait fotoğrafları, herkesi şaşırttı. İşte Alisa Sezen Sever'in eski hali...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024 11:04
  • 1
  • 122
Bahar’ın kızı Umay hakkında şaşırtan gerçek! Alisa Sezen Sever’in küçüklüğüne bakın! Muhteşem Yüzyıl dizisinde...

"Bahar" dizisi, son dönemde Umay karakterini canlandıran Alisa Sezen Sever'in başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Sezen Sever, hem yeteneği hem de güzelliğiyle seyircilerin beğenisini kazanıyor.

  • 2
  • 122
Bahar’ın kızı Umay hakkında şaşırtan gerçek! Alisa Sezen Sever’in küçüklüğüne bakın! Muhteşem Yüzyıl dizisinde...

Dizide Bahar ve Timur'un kızı Umay karakterine hayat veren Alisa, izleyiciler tarafından merak ediliyor.

  • 3
  • 122
Bahar’ın kızı Umay hakkında şaşırtan gerçek! Alisa Sezen Sever’in küçüklüğüne bakın! Muhteşem Yüzyıl dizisinde...

Kendi YouTube kanalı üzerinden YouTuberlik de yapan Sever, Bahar dizisiyle şöhreti yakaladı. Genç yetenek, meğer çocukluğundan beri hep ekranlardaymış...

  • 4
  • 122
Bahar’ın kızı Umay hakkında şaşırtan gerçek! Alisa Sezen Sever’in küçüklüğüne bakın! Muhteşem Yüzyıl dizisinde...

Bahar (Umay), Tozkoparan İskender, Keşke Hiç Büyümeseydik, Sipahi, Evli ve Öfkeli, Hayatımın Rolü, Tozkoparan İskender: Gölge, Topal Şükran'ın Maceraları gibi yapımlarda rol alan Alisa'nın Muhteşem Yüzyıl'da da oynadığını çok az kiş biliyor.

  • 5
  • 122
Bahar’ın kızı Umay hakkında şaşırtan gerçek! Alisa Sezen Sever’in küçüklüğüne bakın! Muhteşem Yüzyıl dizisinde...

İşte Alisa Sezen Sever başta olmak üzere diğer oyuncuların eski halleri...