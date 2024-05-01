Ankara sele teslim oldu! Sağanak sonrası su baskınları yaşandı

Ankara’da dün akşam saatlerinde başlayan yağış sağanağa dönüştü ve Başkent sele teslim oldu. Başkentte bodrum katta yer alan ev ve iş yerlerini de su bastı. A Haber muhabiri Kübra Bal detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN