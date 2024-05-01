Ankara sele teslim oldu! Araçlar yolda, ev ve iş yerleri su altında kaldı

Ankara’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu hem sel sonrası durumu hem de kentte düzenlenecek 1 Mayıs etkinlikleriyle ilgili son durumu aktardı.

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