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Kocaeli’de otomobil bariyere çaptı: 1'i ağır 2 yaralı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 01.05.2024 10:47
Son dakika yaşam haberleri... Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarptı. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.
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